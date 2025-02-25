Эта функция изначально была эксклюзивной для iPhone 16, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

Apple официально подтвердила, что в ближайшем будущем функция Visual Intelligence будет доступна в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. В настоящее время данная функция присутствует только в iPhone 16, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Это обновление ожидается в стабильной версии iOS 18.4.

Ранее Visual Intelligence отсутствовала в iPhone 15 Pro из-за того, что ее можно было запустить только с помощью специальной кнопки доступа к камере, которая отсутствует в данной модели. Однако с появлением iPhone 16E, Apple представила новый способ вызова Visual Intelligence. Функция может быть добавлена в качестве ярлыка в Центре управления, сопоставляя ее с кнопкой Action.



Данное подтверждение от Apple поступило через Daring Fireball. Таким образом, пользователи iPhone 15 Pro смогут воспользоваться возможностями Visual Intelligence