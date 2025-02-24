Оба процессора имеют улучшенный дизайн по сравнению с предшественниками.

AMD планирует представить 2-е поколение 3D V-Cache для своих высокопроизводительных процессоров Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D 12 марта. Эмбарго на обзоры данных процессоров будет снято 11 марта, а их розничное представление состоится на следующий день. Оба процессора основаны на архитектуре Zen 5 и обещают улучшенную производительность и игровые возможности. Ryzen 9 9950X3D будет предлагать 16 ядер и архитектуру 2-го поколения 3D V-Cache, а Ryzen 9 9900X3D обеспечит ведущую игровую производительность и большую мощность по сравнению с предыдущей моделью 9800X3D. Ожидается, что эти процессоры будут иметь значительные улучшения по сравнению с предшественниками и будут доступны по соответствующим ценам.

AMD также планирует представить графические процессоры Radeon RX 9000, включая модели Radeon RX 9070 XT и RX 9070, в первую неделю марта. Эти графические процессоры будут использовать архитектуру RDNA 4 и будут конкурировать с моделями GeForce RTX 5070 Ti и RTX 5070. Представление данных моделей может представлять интерес для AMD, особенно если компания сумеет установить адекватные цены на свои продукты. В то же время, AMD не ощущает прямой конкуренции со стороны Intel в области процессоров. Судьба последней компании в этой области остается неопределенной в этом поколении.