Компания Rockstar Games выпустила долгожданное обновление для ПК-версии GTA V, которое приносит ее наравне с версиями для PlayStation 5 и Xbox Series S|X. Это обновление дает возможность игрокам на ПК воспользоваться преимуществами подписки GTA Plus, которая дает доступ к специальным работам, мастерской Vinewood Club, приложению Vinewood App и эксклюзивным внутриигровым предметам, таким как транспортные средства и одежда. Помимо самой GTA V, игроки также получат доступ к другим старым играм Rockstar, таким как Bully, Red Dead Redemption и GTA Trilogy.

Одним из основных нововведений в обновлении является поддержка трассировки лучей в GTA V, что позволяет получить реалистичное глобальное освещение и тени. Кроме того, обновление добавляет поддержку популярных апскейлеров, таких как Nvidia DLSS, AMD FSR и Intel XeSS, что повышает качество графики и производительность игры. Контроллер DualSense теперь полностью поддерживается, а также добавлена поддержка DirectStorage и сверхшироких мониторов.

Обновление для ПК уже доступно для загрузки через такие платформы, как Steam, Epic Games и собственный клиент Rockstar. Оно предоставляется бесплатно, однако те, кто предпочитает оставить старую версию игры, могут это сделать, но в этом случае они не смогут играть с теми, кто установил новое обновление.