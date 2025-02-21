Apple прекратила производство iPhone с 64 ГБ встроенной памяти
Apple приняла решение снять с производства все iPhone модели с 64 ГБ встроенной памяти. С появлением iPhone 16e, который заменяет iPhone SE третьего поколения, компания перейдет на новый стандарт, предлагая базовую модель с 128 ГБ памяти. Это изменение даст пользователям больше свободного места и позволит им сохранять большее количество данных.
iPhone 16e доступен не только с 128 ГБ памяти, но также с вариантами на 256 и 512 ГБ для тех, кому нужно еще больше пространства. Кроме того, iPhone 16e поддерживает технологию Apple Intelligence, предоставляя дополнительные функции и возможности.
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