Apple приняла решение снять с производства все iPhone модели с 64 ГБ встроенной памяти. С появлением iPhone 16e, который заменяет iPhone SE третьего поколения, компания перейдет на новый стандарт, предлагая базовую модель с 128 ГБ памяти. Это изменение даст пользователям больше свободного места и позволит им сохранять большее количество данных.

iPhone 16e доступен не только с 128 ГБ памяти, но также с вариантами на 256 и 512 ГБ для тех, кому нужно еще больше пространства. Кроме того, iPhone 16e поддерживает технологию Apple Intelligence, предоставляя дополнительные функции и возможности.



