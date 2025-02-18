У Apple есть несколько прототипов складных iPhone, которые она тестирует за закрытыми дверями
Один из прототипов складного iPhone от Apple предлагает дизайн в стиле "книга", а внутренний дисплей имеет размер 7,74 дюйма. Возможно, Apple имеет несколько прототипов складных iPhone, которые она тестирует. Один из этих прототипов имеет дизайн, похожий на Galaxy Z Fold 6 от Samsung, с внутренним и внешним дисплеем. Внешний дисплей прототипа имеет размер 5,49 дюйма, а внутренний дисплей - 7,74 дюйма.
Не сообщается о других технических характеристиках этого прототипа. Неизвестно, когда официальный запуск ожидается, хотя ранее сообщалось, что складное устройство может быть выпущено в 2026 году. Это не подтверждается официально, и неизвестно, в какой категории продуктов это устройство будет выпускаться.
Сейчас находящийся на ранней стадии тестирования прототип складного iPhone представляет собой обновление на уже существующие технологии складных смартфонов на рынке. Однако Apple придерживается политики строгой конфиденциальности, и подробности о продукте пока не разглашены.
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