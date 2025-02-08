Графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060 будут использовать 8-контактные разъемы PCIe, сохраняя ту же конфигурацию, что и предыдущие модели. Несмотря на это, ожидается, что увеличится энергопотребление этих карт и для них рекомендуется блок питания мощностью 650 Вт. Появившиеся утечки показывают, что для карт 60-го класса вполне достаточно блока питания мощностью 550 Вт, так как их TDP не превысит 200 Вт. Однако, общее энергопотребление будет зависеть от конкретной конфигурации системы.

Предполагается, что RTX 5060 Ti будет стоить в районе 3 299-3 599 юаней, а RTX 5060 - от 2 599 до 3 399 юаней. Это превышает стандартные цены для карт 60-го класса, однако, учитывая отсутствие конкуренции от AMD, NVIDIA может установить более высокие цены на эти модели.



