Kingdom Come: Deliverance II - хорошо оптимизированная игра, которую можно запустить в разрешении 16K на видеокарте NVIDIA RTX 5090 с помощью DLSS. Видео, опубликованное на YouTube компанией zWORMz Gaming, демонстрирует игру в разрешении 16K, при низких настройках и использовании NVIDIA DLSS в настройках Performance, что позволяет получить апскейлинг с разрешения 8K. Хотя RTX 5090 не работает в родном разрешении 16K, он всё равно впечатляет своей способностью справиться с таким высоким разрешением. Количество кадров в секунду (FPS), которое обеспечивает видеокарта, составляет около 30.

Kingdom Come: Deliverance II привлекает внимание не только своей оптимизацией, но и очень реалистичным игровым миром.