Apple начала массовое производство чипсета M5, который будет использоваться в новом iPad Pro
Компания Apple начала массовое производство чипсета M5, который будет использоваться в новых моделях iPad Pro, а также в гарнитуре смешанной реальности и обновленных MacBook Pro. Чипсет M4 еще не анонсирован, но ожидается, что более мощный M4 Ultra может появиться позже в этом году. Тем не менее, Apple уже перешла к разработке следующего поколения чипсетов M5 и, судя по информации, это будет передовая система на кристалле (SoC), которая будет использоваться в различных продуктах, включая новый iPad Pro.
Исходя из опубликованной диаграммы, Apple решила использовать улучшенный производственный процесс для чипсета M5. В то время как M4 производится на 3-нм техпроцессе второго поколения TSMC, известном как 3-нм "N3E", M5 будет использовать более новую архитектуру N3P. Ожидается, что это повысит эффективность и производительность M5 на 10% и 5% соответственно.
Одной из особенностей чипсета M5, помимо улучшенной литографии, может быть усовершенствованный нейронный движок, который позволит обрабатывать более сложные генеративные функции искусственного интеллекта полностью на самом устройстве.
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