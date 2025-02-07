NVIDIA GeForce RTX 5090 продается в Тайване по цене $9100, что почти в 5 раз выше официальной цены
Графический процессор NVIDIA GeForce RTX 5090, являющийся флагманской видеокартой серии RTX Blackwell, стал предметом огромного спроса по всему миру, что привело к резкому росту цен. Скальперы, объявившись в этой ситуации, продавали карту по астрономической цене в Тайване - до $9100. Данная цена почти в пять раз превышает официальную цену на продукт. Компания NVIDIA планировала продавать GeForce RTX 5090 и RTX 5080 по относительно низкой цене, но ограниченное количество товара и проблемы с ритейлерами привели к сложной ситуации для обычных потребителей.
Тайвань является важным регионом для рынка графических процессоров NVIDIA, поэтому проблемы с поставками в Тайване свидетельствуют о возможных сложностях на других рынках.
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