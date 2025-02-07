Компания ASUS готовит к выпуску новую линейку игровых ноутбуков, которые будут основаны на процессоре AMD Ryzen 9 9955HX3D из серии Fire Range 9000HX. Хотя ноутбук ROG Strix 18 2025 на базе Ryzen 9 9955HX уже представлен на официальном сайте ASUS, ноутбуки, основанные на процессоре Ryzen 9 9955HX3D, еще не были официально анонсированы. Однако интерес к ним усиливает ранняя подготовка и наличие упоминаний процессора Ryzen 9 9955HX3D на странице, посвященной игровым ноутбукам на сайте ASUS.

Поиск в Google по запросу «Ryzen 9 9955HX3D Laptops» выдает результаты, где нам видно, что страница ASUS посвящена именно игровым ноутбукам с процессором 9955HX3D. Однако на данный момент страница недоступна и не содержит подробностей о ноутбуках. Однако информация в исходном коде страницы явно указывает на то, что ASUS планирует выпустить игровые ноутбуки, оснащенные процессором Ryzen 9 9955HX3D.

AMD Ryzen 9 9955HX3D, основанный на архитектуре Zen 5, был анонсирован на выставке CES. Он представляет собой премиальный мобильный процессор, предназначенный для использования в игровых ноутбуках премиум-класса.



