Несколько пользователей графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 5090 и 5090D сообщили о проблемах с этими картами, вплоть до их полного выхода из строя. Предполагается, что эти проблемы могут быть связаны с драйверами, BIOS или интерфейсом PCIe.

Хотя оба варианта графических процессоров были доступны в ограниченном количестве, появились сообщения о проблемах с RTX 5090D, принадлежащими производителям Colorful, Manli и даже Gigabyte.

На китайских форумах и социальных сетях появилось множество сообщений от пользователей, утверждающих, что их карты GeForce RTX 5090D превратились в "кирпичи". По их словам, эти проблемы возникли после установки последних драйверов. Некоторые пользователи заявили о том, что экран стал черным после установки драйвера, а видеокарта перестала распознаваться.

