Популярный блогер JerryRigEverything провел недавнее испытание на прочность флагманской модели Galaxy S25 Ultra от Samsung и обнаружил проблему с камерой. В процессе теста, он заметил, что металлические кольца вокруг объективов немного отклеились, и расположение линз стало неоднородным. Хотя эти кольца на первый взгляд кажутся несъемными, блогер смог удалить их с помощью лезвия бритвы. Это вызвало обеспокоенность, так как устройство было выпущено с недавним улучшением дизайна камеры.

Тем не менее, следует обратить внимание, что расположение кольца является важным аспектом дизайна, но не влияет на функциональность камеры. Однако визуально, отклеившиеся кольца могут вызывать недовольство у пользователей. Компания Samsung уже обратила внимание на эту ситуацию и заявила, что проведут необходимые расследования и примут меры по улучшению камеры в следующих версиях устройства.

