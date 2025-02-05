Эдвард Сноуден выразил свое недовольство графическими процессорами NVIDIA серии GeForce RTX 50, осудив их высокую стоимость и низкую производительность. Сноуден обратил внимание на то, что графические процессоры NVIDIA RTX Blackwell имеют недостаточное количество памяти (VRAM), а также называет цену в 1000 долларов за модель RTX 5080 неправомерной. Он описывает выпуск этих графических процессоров как "монополистическое преступление против потребителя" и сомневается в их ценностной целесообразности на рынке.

Сноуден утверждает, что настроение потребителей в отношении NVIDIA серии RTX 50 крайне негативно, поскольку их доступность оказалась низкой, а производительность не удовлетворяет ожиданиям. Это приводит к выводу о том, что компания Team Green, которая разрабатывает графические процессоры NVIDIA, пыталась искусственно создать спрос на эти продукты на рынке.



