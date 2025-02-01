Ожидалось, что запуск новых моделей Pura состоится во втором квартале 2025 года, но мероприятие было перенесено.

Как сообщает источник Fixed Focus Digital, запуск флагманской серии Huawei Pura 80 был перенесен на май-июнь 2025 года. Ранее ожидалось, что новые смартфоны Pura будут представлены во втором квартале 2024 года. Это означает, что фанатам бренда Huawei придется подождать еще немного, чтобы получить преемников моделей Pura 70, 70 Pro, Pro+ и Ultra.

Однако, до запуска серии Pura 80, ожидается выпуск модели Pocket 3. Согласно новым данным, релиз этого смартфона-«моллюска» состоится уже в марте 2025 года, а не в феврале. Возможно, Pocket 3 станет первым устройством, работающим на новейшей операционной системе HarmonyOS.



Несмотря на выход Pocket 3, Huawei Pura 80 Ultra будет основным претендентом на лидерство в сегменте фотоаппаратов. Ожидается, что смартфон будет конкурировать с устройствами, такими как Samsung Galaxy Z Flip7. Однако конкретные детали об оборудовании камеры XMAGE и других функциях Pura 80 Ultra пока остаются неизвестными.



