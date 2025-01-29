Акции компании NVIDIA резко упали на предварительных торгах, потеряв более $300 миллиардов в стоимости. Причиной такого падения стали обсуждения последствий появления на рынке китайского стартапа в области искусственного интеллекта DeepSeek. Модель R1 от DeepSeek стала очень популярной, став самым скачиваемым приложением в AppStore Apple. Такое снижение акций NVIDIA повлияло и на акции других компаний, таких как TSMC и ASML. Акции ASML, которая является единственным поставщиком передового оборудования для производства микросхем, снизились на 11% перед отчетом о прибыли. Softbank, производитель оборудования для тестирования микросхем Advantest, а также разработчик полупроводников Broadcom также испытали значительные потери.

Но самыми пострадавшими оказались акции компании NVIDIA. Их стоимость упала на 11% на премаркетных торгах, влекущих за собой потери в размере около $384 миллиардов по сравнению с предыдущей неделей. Акции NVIDIA, торгуемые в Германии, упали на 11,7%. Акции компании Broadcom снизились на 10,5% при сомнениях инвесторов в спросе на их чипы с искусственным интеллектом. Акции компании AMD, хотя и показываются дешевле, также испытали снижение на 5,3%. Все это произошло из-за появления DeepSeek и обсуждений касательно его обучающих ресурсов.







