Компания Google разрабатывает новую функцию защиты от краж для смартфонов Android, названную Identity Check. Одной из основных проблем, связанных с хранением важных данных на устройствах, является возможность украсть смартфон и потерять доступ к этим данным. Identity Check предлагает различные функции, которые позволяют пользователю установить доверенные места, где критически важные активы устройства будут проходить аутентификацию с помощью сканирования отпечатков пальцев или разблокировки по лицу. Биометрическая аутентификация также потребуется для отключения Identity Check за пределами установленных безопасных зон.

Эта новая система предоставляет дополнительную защиту для цифровых активов, даже если смартфон был украден. Однако есть некоторые потенциальные недостатки и подводные камни. Например, доступ к определенным данным или функциям на смартфоне может быть ограничен, в зависимости от местоположения устройства. Кроме того, неясно, будет ли возможно принудить пользователя использовать свои биометрические данные для отмены Identity Check.

Google не уточнила, предотвращает ли она стирание или сброс устройства в своем новом блоге. Внедрение Identity Check начнется с смартфонов серии Pixel и смартфонов Samsung с поддержкой One UI 7, а затем расширится на другие устройства на Android 15, такие как OnePlus 13.



