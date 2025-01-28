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ASUS GeForce RTX 5090 Astral в разоге до 3,4 ГГц с помощью LN2 потребляет около 1000 Вт

ASUS GeForce RTX 5090 Astral разогнанная до 3 ГГц является впечатляющим достижением, демонстрирующим высокий потенциал этой видеокарты
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ASUS опубликовала фотографии графического процессора Blackwell GB202 GeForce RTX 5090 и памяти GDDR7. Они также представили результаты разгона своей флагманской видеокарты ASUS GeForce RTX 5090 Astral, которая была разогнана до частоты 3 ГГц с использованием охлаждения LN2. При этом она потребляет почти 1000 Вт энергии.
Менеджер ASUS в Китае, Тони Ю, использовал жидкий азот (LN2), самый эффективный метод охлаждения для экстремального разгона, чтобы достичь максимальной частоты GPU в 3390 МГц и частоты памяти в 34 Гбит/с. Эти показатели на 21% выше, чем стоковая частота памяти, которая составляет 28 Гбит/с. Результаты разгона впечатляют, и можно ожидать дальнейшего увеличения производительности, поскольку профессионалы будут пытаться установить новые рекорды.
Видеокарта ASUS GeForce RTX 5090 Astral была протестирована в различных сценариях, таких как 3DMark Time Spy Extreme, Fire Strike Ultra и Port Royal. Несмотря на то, что нет конкретных результатов тестирования, можно сказать, что они будут очень впечатляющими.

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