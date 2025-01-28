На сайте FCC обнаружено объявление о предстоящих наушниках Sony WH-1000XM6, что намекает на их скорый запуск на рынок. В листинге FCC также представлены первые взгляды на дизайн наушников, который может предложить новый шарнир и, возможно, с легко снимаемыми амбушюрами. Важно отметить, что версия Bluetooth у устройства будет 5.3, что может означать отсутствие поддержки Bluetooth LE Audio и aptX. Эти функции очень популярны среди пользователей, поэтому было бы хорошо, если бы Sony все же включила их в WH-1000XM6.

По ранее доступным утечкам, ожидается, что Sony WH-1000XM6 появится в продаже в первом полугодии 2025 года, возможно, в мае. Это будет через три года после выпуска предыдущей модели WH-1000XM5. Однако на данный момент нет информации о технических характеристиках и других деталях наушников.

Тем не менее, Sony WH-1000XM6 ожидается с большим интересом, так как его предшественник, WH-1000XM4, был высоко оценен за свою активную шумоизоляцию, качество звука и функции управления. Ожидается, что Sony внесет улучшения в новую модель, чтобы удержать свое место среди ведущих производителей наушников.



