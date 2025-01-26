Пользователям рекомендуется быть осторожными при использовании материнских плат ASUS 800-й серии, оснащенных механизмом Q-Release, поскольку этот механизм вызывает повреждение разъемов PCIe графических процессоров. Несколько пользователей сообщили о физических повреждениях разъемов своих видеокарт после использования этого механизма.

Тонкий дизайн механизма Q-Release, предназначенного для быстрого и удобного отсоединения видеокарты от слота PCIe x16 без нажатия на переключатель, оказался опасным, так как приводит к необратимым повреждениям печатных плат видеокарт. Жалобы на повреждение разъемов PCIe были получены как от владельцев материнских плат ASUS, так и от пользователей других моделей. Это явление становится все более распространенным и компания ASUS заявила, что уже работает над устранением этой проблемы.

Примеры повреждений показаны на фотографиях, где видно, что при использовании механизма Q-Release разъемы получают физические повреждения.