Samsung представила серию Galaxy S25 с большим успехом, и, несмотря на некоторые сюрпризы, финалный анонс Galaxy S25 Edge вызвал восторг среди зрителей. Однако, короткий тизерный ролик Galaxy S25 Edge был удален из записи мероприятия Galaxy Unpacked и пока не доступен на официальном канале YouTube компании.

По изображениям ранних прототипов и недавним фотографиям уже можно сделать предположения о том, как выглядит самая тонкая модель Galaxy S25 Edge. Технические особенности Galaxy S25 Edge в сравнении с моделями Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra пока остаются неизвестными, однако, предполагается, что он займет промежуточное положение между ними.

По словам аналитика Bloomberg Марка Гурмана, который опирается на заявления президента Samsung ТМ Роха, Galaxy S25 Edge будет опережать Galaxy S25 Ultra в тонкости корпуса. Таким образом, можно предположить, что Samsung сделает акцент на создание тонкого и стильного дизайна в Galaxy S25 Edge. Однако, дополнительные технические характеристики и функции этой модели пока остаются загадкой.



