Компания NVIDIA готовится к выпуску нового поколения графических процессоров RTX Blackwell для рабочих станций. Новая модель будет оснащена 96 ГБ памяти GDDR7 и 512-битным интерфейсом, что означает удвоение объема VRAM в сравнении с предыдущими моделями. В то время как NVIDIA уже представила новую серию видеокарт для потребительского сектора, они до сих пор не выпустили новые модели для рабочих станций. Однако, согласно недавним утечкам информации, новый GPU с 96 ГБ VRAM может быть связан с предполагаемой серией "RTX Blackwell", предназначенной специально для рабочих станций.

Особенностью нового GPU будет конфигурация VRAM в режиме "clamshell" с 3 ГБ модулями GDDR7. Для достижения 512-битного интерфейса NVIDIA использует этот подход. Например, GeForce RTX 5090 для настольных компьютеров использует 2 ГБ модули GDDR7, в то время как вариант GeForce RTX 5090 для ноутбуков оснащен 3 ГБ модулями. Такой подход позволяет компании обеспечить максимальную производительность и увеличить возможности для работы с графикой на рабочих станциях.

NVIDIA RTX Blackwell предполагается, что будет являться флагманской моделью для рабочих станций компании. Увеличение объема VRAM до 96 ГБ позволит профессиональным пользователям работать с большими объемами данных и выполнить сложные задачи, такие как обработка графики, визуализация и машинное обучение. Ожидается, что эта видеокарта будет обладать высокой производительностью и отличными характеристиками, чтобы удовлетворить требования профессионалов в области компьютерной графики.