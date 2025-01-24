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Oppo анонсировала новые часы Oppo Watch X2, Oppo Watch X2 (46 мм) и Oppo Watch X2 Pro

Одна из новых моделей была замечена на сайте TENAA, где представлена ее модель OWW242.
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Компания Oppo готовит к выпуску новые модели смарт-часов Oppo Watch X2. Согласно информации, данные устройства уже получили сертификацию в Китае и скоро появятся на рынке. Ожидается, что будут представлены три модели: стандартные Watch X2, Watch X2 (46 мм) и Watch X2 Pro. Сертификация была получена для устройства с модельным номером OWW242, которое появилось на сайте TENAA - национальном органе по сертификации телекоммуникаций. В листинге представлено рендерное изображение новой модели Oppo Watch X2 с круглым циферблатом, ободком и цветом ремешка, а также золотыми акцентами.
По ожиданиям, Oppo Watch X2 будет иметь несколько новых характеристик и функций. На рендерных изображениях можно заметить, что у новой модели будет улучшенный дизайн с более тонким корпусом. Также ожидается, что часы будут оснащены AMOLED-дисплеем с высоким разрешением. Oppo Watch X2 также будет обладать функцией измерения оксигенации крови.
Кроме того, новая модель часов получит мощный процессор и более продолжительное время работы автономно. Ожидается, что часы будут поддерживать различные спортивные режимы и мониторинг физической активности, в том числе сердечного ритма и сна. Также предполагается наличие функции оповещений о входящих звонках и сообщениях.

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