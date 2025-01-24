Компания Asus планирует выпустить более доступную модель своего нового игрового смартфона ROG Phone 9. Новое устройство было замечено в базе данных аналогов Федеральной комиссии связи Малайзии и Таиланда под названием ROG Phone 9 FE. Суффикс FE, который использован в названии, напоминает о линейке доступных устройств Galaxy FE от Samsung. Это может указывать на то, что Asus хочет предложить своим покупателям более доступный вариант смартфона. Также интересным фактом является номер модели нового устройства - AI2401_N, который очень похож на номера моделей предыдущих версий ROG Phone 8 и ROG Phone 8 Pro, анонсированных год назад. Это может означать, что ROG Phone 9 FE является модифицированной версией одной из предыдущих моделей. Оригинальная модель ROG Phone 9 имеет номер AI2501 и она не является дешевой, с ценой от 1000 долларов. Точные спецификации и стоимость ROG Phone 9 FE неизвестны на данный момент, но ожидается, что устройство будет предлагать некоторые возможности, характерные для ROG Phone 9, но по более доступной цене.