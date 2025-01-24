Asus готовит более дешевую модель смартфона ROG Phone 9
Компания Asus планирует выпустить более доступную модель своего нового игрового смартфона ROG Phone 9. Новое устройство было замечено в базе данных аналогов Федеральной комиссии связи Малайзии и Таиланда под названием ROG Phone 9 FE. Суффикс FE, который использован в названии, напоминает о линейке доступных устройств Galaxy FE от Samsung. Это может указывать на то, что Asus хочет предложить своим покупателям более доступный вариант смартфона.Также интересным фактом является номер модели нового устройства - AI2401_N, который очень похож на номера моделей предыдущих версий ROG Phone 8 и ROG Phone 8 Pro, анонсированных год назад. Это может означать, что ROG Phone 9 FE является модифицированной версией одной из предыдущих моделей. Оригинальная модель ROG Phone 9 имеет номер AI2501 и она не является дешевой, с ценой от 1000 долларов.Точные спецификации и стоимость ROG Phone 9 FE неизвестны на данный момент, но ожидается, что устройство будет предлагать некоторые возможности, характерные для ROG Phone 9, но по более доступной цене.
Теги
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила