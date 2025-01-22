Компания Energizer входит на рынок ноутбуков с линейкой EnergyBooks, которая будет доступна по привлекательным ценам. Однако изначально, запуск анонсированной линейки ноутбуков оказался не таким гладким, как ожидалось. На выставке CES 2025 компания Avenir Telecom представила пресс-релиз о первых ноутбуках Energizer EnergyBooks, но на стенде самих устройств не оказалось и представители компании не имели информации о них.

Такая ситуация объясняется тем, что бренд Energizer был лицензирован различными компаниями. Одной из таких компаний является Avenir Telecom, которой принадлежит эксклюзивная лицензия на продвижение своих смартфонов под этим брендом. Кроме этого, французская компания также планирует выпустить ноутбуки под маркой Energizer EnergyBooks.

Несмотря на отсутствие полной технической информации о линейке ноутбуков EnergyBooks, пресс-релиз компании Avenir Telecom содержит несколько фотографий данных устройств. Однако сроки их выпуска на рынок планируются только на первый квартал 2025 года.

Новые ноутбуки Energizer EnergyBooks, представленные на CES 2025, будут доступны для потребителей по привлекательной цене. Однако, подробности о технических характеристиках и функциональности ноутбуков пока остаются неизвестными.

