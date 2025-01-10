Samsung планирует представить четыре варианта своей новой модели Galaxy S25 на мероприятии Galaxy Unpacked 2025, которое состоится 22 января. Компания ожидает, что эти флагманские модели станут главными звездами шоу, но также планирует сделать несколько анонсов, связанных с искусственным интеллектом и возможностями устройств.

Многие предположения уже появились относительно того, чего стоит ожидать от Galaxy S25. Несколько источников уверены, что Samsung представит четыре варианта модели: S25, S25 Plus, S25 Ultra и S25e. Большое внимание будет уделено улучшениям в области искусственного интеллекта, поскольку компания стремится усовершенствовать свои устройства и предложить новые функции.



Кроме представления новых флагманских моделей, мероприятие Galaxy Unpacked 2025 будет форумом для объявления о крупных продуктах и разработках Samsung. Компания решила провести это мероприятие в январе, что подтверждает ранее появившиеся утечки. Пользователи и технологическое сообщество с нетерпением ожидают анонсов и показа новых продуктов от южнокорейского технологического гиганта.



Galaxy S25 ожидается улучшение во многих аспектах, включая обработку фотографий, графику и безопасность. Устройство также может получить обновленный экран с высоким разрешением и чипсет Exynos последнего поколения. Ожидается, что Galaxy S25 Plus будет иметь больше оперативной памяти и встроенного хранилища, а S25 Ultra будет предлагать премиальные функции и возможности.