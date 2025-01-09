На выставке CES 2025 компания XMG представила свои новинки - ноутбук NEO 16 и ультрабуки EVO. NEO 16 оснащен графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 5090 с памятью до 24 ГБ. Этот ноутбук имеет стильный дизайн с тонкой рамкой вокруг экрана и тонким корпусом. Он также оснащен подсветкой клавиатуры и множеством портов, включая HDMI, USB-C и Thunderbolt.

Ультрабуки EVO оснащаются APU AMD Strix Ryzen AI 300 и представлены в различных цветах. Они имеют стильный и легкий дизайн. Ультрабуки EVO также обладают высокой производительностью, что позволяет использовать их для выполнения сложных задач и игр.

Компания XMG также представила новую модель портативной системы жидкостного охлаждения OASIS. Она был разработан с учетом высокой производительности и энергоэффективности. Портативная система жидкостного охлаждения OASIS способна обеспечивать эффективное охлаждение системы, что особенно важно при работе с такими мощными компонентами, как графические процессоры и процессоры.

