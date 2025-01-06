Мод Grand Theft Auto V Liberty City Preservation Project представляет точное воссоздание Либерти-Сити из GTA IV. Этот мод, который вышел на этой неделе, создает чрезвычайно реалистичный город, полностью соответствующий оригинальной игре. Воссозданная карта содержит NPC, транспортные средства и звуковые эффекты, которые делают город похожим на живой и дышащий. Кроме того, в моде есть полностью функциональная система метро, карта, радар и радиостанции. Для улучшения визуального качества карты мод также поддерживает HD текстур-пак.

Grand Theft Auto V Liberty City Preservation Project планирует продолжать развиваться и добавлять новые возможности. Команда разработчиков сообщила, что собирается восстановить большинство интерьеров, чтобы они были идентичны интерьерам в GTA IV. Также планируется полноценная переделка вертексных рисунков всех карт, чтобы они выглядели еще лучше в Grand Theft Auto V. Это только начало для проекта, и его создатели обещают продолжать работу над ним.







