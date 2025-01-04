Как сообщает отраслевая база данных, Samsung готовится представить свои новые продукты - Galaxy Z Flip FE и Galaxy Watch 8 Classic - позднее в этом году. Ожидается, что эти устройства будут представлены на втором мероприятии Galaxy Unpacked 2025 в середине года.

Galaxy Z Flip FE - это раскладной смартфон, который будет доступен по более низкой цене. Долгожданный Galaxy Watch8 Classic также находится в разработке и, скорее всего, будет выпущен одновременно с Galaxy Z Flip FE. Samsung была пионером в использовании складной технологии, но в последнее время на рынке появилось много конкурентов, занимающих лидирующие позиции. С появлением новых продуктов Samsung планирует изменить ситуацию.





Появление модели Galaxy Z Flip FE было подтверждено обнаружением в базе данных GSMA через Smartprix. В то время как слухи о возможной модели FE ходят уже некоторое время, обнаружение в базе данных является дополнительным подтверждением существования этого устройства. Galaxy Z Flip FE станет доступным для более широкой аудитории, благодаря своей более низкой цене.





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Galaxy Watch8 Classic также находится в разработке и ожидается, что он будет обладать классическим дизайном, подобным предыдущим моделям Galaxy Watch. Появление этих продуктов от Samsung вызывает большой интерес у потребителей, особенно у тех, кто ищет доступные по цене и качественные устройства.



