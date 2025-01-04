Huawei предпринимает меры, чтобы занять первое место на рынке телефонов премиум-класса в Китае и противостоять своему главному конкуренту Apple. В своем стремлении к лидерству на рынке, компания предлагает существенные скидки на свои премиальные устройства, включая модель Pura 70 Ultra.

Китайский рынок телефонов премиум-класса является территорией постоянной конкуренции между Huawei и Apple. В настоящее время Huawei занимает 52% рынка в этой категории, в то время как Apple удерживает 33%. Хотя Huawei имеет значительную долю рынка, компания чувствует сложности в соперничестве с Apple, особенно в отношении своей линейки Mate 70. Несмотря на это, компании удалось занять второе место на рынке премиум-телефонов в Китае.





В своей попытке бороться с Apple, Huawei предлагает большие скидки на свои устройства. Например, модель Pura 70 Ultra с объемом памяти 1 ТБ предлагается со скидкой в 18%, что снижает цену с 10 999 юаней до 8 999 юаней (с 1494 до 1233 долларов). Также существует скидка в 20% на модель с 512 ГБ памяти. Вместе с этим, прошлым летом цена на эту модель была снижена на 1000 юаней (137 долларов).





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Кроме того, Huawei также предлагает скидку в 19% на свою складную модель Mate X5. Снижение цен на устройства компании может привлечь большее количество покупателей и помочь Huawei укрепить свою позицию на рынке премиум-телефонов в Китае.



