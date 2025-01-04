Появились утечки информации о пользовательской модели графического процессора NVIDIA GeForce RTX 5080, которая представляет собой следующее поколение игровых GPU. Одной из таких моделей является GeForce RTX 5080 Gaming Trio OC Edition от MSI. Дизайн этой модели похож на предыдущую версию RTX 4080 Gaming Trio, но с некоторыми модернизированными изменениями. Карта имеет 2,2-слотовый дизайн, в отличие от предыдущей версии, которая была 3,5-слотовой.

На передней панели видно, что карта использует три вентилятора, но обновленная версия Tri Frozr 4 вместо Tri Frozr 3, используемой ранее в картах серии RTX 40. В новом решении охлаждения использованы вентиляторы Stormforce, никелированная медная опорная пластина, трубки ядра и металлическая задняя панель. Карта также будет оснащена 16 ГБ памяти GDDR7 и 256-битным шинным интерфейсом.

Эта информация о пользовательской модели NVIDIA GeForce RTX 5080 является первым разглашением о внешнем виде и характеристиках следующего поколения игровых GPU.