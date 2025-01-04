Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Появились фотографии коробки GeForce RTX 5080 Gaming Trio OC Edition от MSI

Карта использует решение охлаждения Tri Frozr 4 с тремя вентиляторами, которые обеспечивают эффективное охлаждение
[ ] для раздела Блоги
+
+

Появились утечки информации о пользовательской модели графического процессора NVIDIA GeForce RTX 5080, которая представляет собой следующее поколение игровых GPU. Одной из таких моделей является GeForce RTX 5080 Gaming Trio OC Edition от MSI. Дизайн этой модели похож на предыдущую версию RTX 4080 Gaming Trio, но с некоторыми модернизированными изменениями. Карта имеет 2,2-слотовый дизайн, в отличие от предыдущей версии, которая была 3,5-слотовой.

На передней панели видно, что карта использует три вентилятора, но обновленная версия Tri Frozr 4 вместо Tri Frozr 3, используемой ранее в картах серии RTX 40. В новом решении охлаждения использованы вентиляторы Stormforce, никелированная медная опорная пластина, трубки ядра и металлическая задняя панель. Карта также будет оснащена 16 ГБ памяти GDDR7 и 256-битным шинным интерфейсом. 

Эта информация о пользовательской модели NVIDIA GeForce RTX 5080 является первым разглашением о внешнем виде и характеристиках следующего поколения игровых GPU.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

msi
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI Z890 Gaming Plus WIFI
16
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI на чипсете Intel Z890
19
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A1000GL PCIE5
17
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line Crystal Z9 Floe
11
Ретроклокинг: В поисках AMD Athlon 64 FX-57 или силиконовая лотерея ядер San Diego
41
Обзор материнской платы MSI B760M Project Zero в составе сборки MSI
2
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode GaN Fast Charger: 100W 5-Port (X563) и 65W 4-Port (X559)
9
Обзор ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (GA605W)
1
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG Coreliquid I240
1
Обзор ноутбука ASUS Zenbook S 14 (UX5406S)
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инсайдер раскрыл цену видеокарты ASUS RTX 5080 с поддержкой DLSS 4
14
В Москве построят новые небоскрёбы преображающие Кутузовский проспект
10
Для ПК с GeForce RTX 5090 потребуется блок питания на 1200 Вт
15
Стандарт BTF 3.0 позволит отказаться от кабелей блока питания к материнской плате и видеокарте
5
Глобальная версия Poco X7 Pro получит аккумулятор емкостью 6000 мАч
+
NVIDIA подарит счастливчику GeForce 8800 Ultra с подписью Дженсена Хуанга
4
В конце 2024 года года на БАМе и Транссибе был введён ряд ключевых объектов
+
HONOR Magic6 Pro получает обновление MagicOS 9.0
+
G.Skill выпустила лучшую оперативную память для Ryzen 7 9800X3D
5
2 января появились новые фотографии дрона DJI Mavic 4
4
Стали известны цены на POCO X7 и X7 Pro
+
Xiaomi представила спортивную рацию, которая работает на расстоянии до 5000 километров
6
Семейство Samsung Galaxy S24 получит более быструю разблокировку по отпечатку
+
RMF: У польских моряков начались проблемы с сигналом GPS в Балтийском море и на севере Польши
+
Крупнейшее на Украине месторождение лития теперь под контролем ВС РФ
+
Xiaomi разрабатывает новый игровой планшет
1
Red Magic 10 Pro+ возглавил рейтинг AnTuTu
+
NVIDIA DLSS 4 могут представить вместе с видеокартами GeForce RTX 50
17
С 1 января в России изменились правила пополнения мобильных счетов наличными
2
В Абхазии активизировались майнинг-фермы после начала гуманитарных поставок электроэнергии из РФ
5

Популярные статьи

Почему нельзя «прикуривать» от машины с заведенным двигателем и как правильно это делать
52
Краткий обзор вентилятора Thermalright TL-C14C-S ARGB
2
Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему я предпочитаю Intel и NVIDIA вместо AMD
83
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z890 Gaming Plus WIFI
16
О консолях Xbox в 2025 году и коте Шредингера
4

Сейчас обсуждают

Evgeny Chezarin
22:49
Похищает и пытает людей?
Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему я предпочитаю Intel и NVIDIA вместо AMD
Evgeny Chezarin
22:41
Точно, ещё внешние сторонние отзывы были... Ведь он утверждал, что это грамотные люди пишут, которые не прогнулись под проплаченную компанию хейта в сторону 3050. Чуть ли вообще не ведется борьба прот...
Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему я предпочитаю Intel и NVIDIA вместо AMD
KoSR
22:28
Прикол в том, что каждый хочет впарить свои материнки и корпуса, ни кто не будет ни с кем договариваться т.к. объяснить 80% людям и компаниям уже будет невозможно чем Асус лучше какого нибудь Хуимгли,...
Стандарт BTF 3.0 позволит отказаться от кабелей блока питания к материнской плате и видеокарте
Nvidia&Intel Hater
22:23
Странные это мягко сказано.страшно становится даже.А плита..а вдруг это его пыточная приспособа,а кто его знает.правда чтоб такой пытать нужен зад стальной у пытаемого) ну а вдруг ....
Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему я предпочитаю Intel и NVIDIA вместо AMD
Evgeny Chezarin
22:21
Страшно конечно. Сначала дырки сверлит в корпусе, потом провода обдирает, тесты какие-то странные делает, свой дистрибутив линукс создает, пишет какие-то бенчмарки непонятные, на рабочем столе установ...
Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему я предпочитаю Intel и NVIDIA вместо AMD
KoSR
22:19
В теории, когда все научатся работать с 5м анриалом должно стать красиво)))
Инсайдер раскрыл цену видеокарты ASUS RTX 5080 с поддержкой DLSS 4
Маэстро
22:18
А чё ета её так в Сирии базы РФ заинтересовали. Может она сначала свою Германию освободит от базы США с оккупационными войсками, которые насилуют Германию с 1953 года и уходить не собираются.
МИД Германии Бербок призвала Россию убрать военные базы из Сирии
KoSR
22:18
Это конечно круто ввести новые технологии, обнаружить что для этого не хватает мощности, а потом с каждым новым поколение драть с людей деньги за оптимизацию штуки, которая пытается имитировать качест...
Инсайдер раскрыл цену видеокарты ASUS RTX 5080 с поддержкой DLSS 4
Nvidia&Intel Hater
22:17
Это да,регистрировали такие факты.да более того,он сам отзывы в интернете оставляет хвалебные на 3050 и сам же с собой и там переписывается.Возможно не квадро а мультиполярочка
Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему я предпочитаю Intel и NVIDIA вместо AMD
Evgeny Chezarin
22:12
Так может он прав, мы есть - одно...? С позиции эзотерики, вопросы единосущности, апофеоз и т.д. эту гипотезу можно понять. Но в анамнезе не прослеживается уклон в ту сторону, а значит на лицо явная к...
Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему я предпочитаю Intel и NVIDIA вместо AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем