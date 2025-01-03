ASUS анонсировала материнские платы ROG Strix B860-G Gaming WiFi и TUF Gaming B860M-Plus
Несколько дней назад уже была утечка информации о материнской плате B860 в форм-факторе ATX, а сегодня нам стали доступны фотографии двух других моделей от ASUS. Одна из них - ASUS ROG Strix B860-G Gaming WiFi, имеет полностью белую печатную плату и радиатор с серыми акцентами и брендингом ROG Strix. Эта модель будет входить в средний уровень линейки B860 и будет обладать современными характеристиками.
Вторая утечка показывает модель ASUS TUF Gaming B860M-Plus, которая также имеет компактный форм-фактор и черную печатную плату. Эта модель будет принадлежать линейке TUF Gaming, что говорит о ее высокой прочности и надежности. Платы могут поддерживать разное количество слотов расширения и иметь различные порты подключения для устройств.
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