Несколько дней назад уже была утечка информации о материнской плате B860 в форм-факторе ATX, а сегодня нам стали доступны фотографии двух других моделей от ASUS. Одна из них - ASUS ROG Strix B860-G Gaming WiFi, имеет полностью белую печатную плату и радиатор с серыми акцентами и брендингом ROG Strix. Эта модель будет входить в средний уровень линейки B860 и будет обладать современными характеристиками.





Вторая утечка показывает модель ASUS TUF Gaming B860M-Plus, которая также имеет компактный форм-фактор и черную печатную плату. Эта модель будет принадлежать линейке TUF Gaming, что говорит о ее высокой прочности и надежности. Платы могут поддерживать разное количество слотов расширения и иметь различные порты подключения для устройств.



