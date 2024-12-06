Это устройство, как ожидается, будет иметь значительное влияние на весь рынок, несмотря на то, что сам Apple еще не представил его.

Аналитик по дисплеям, Росс Янг, утверждает, что выпуск складного iPhone компанией Apple может привести к заметному росту рынка складных устройств. В первый год после запуска, ожидается, что рынок увеличится на 30 процентов. Это ожидание основано на доминирующем положении компании Apple в рынке флагманских смартфонов. Ожидается, что Apple выпустит свой первый складной iPhone во второй половине 2026 года.

В настоящее время, Samsung, Google, OnePlus и Huawei представили свои версии складных смартфонов. Несмотря на значительные возможности данных устройств, рынок складных устройств переживает закономерный кризис и не увеличивается в объеме продаж. Ни Samsung, ни Google не смогли значительно поднять рынок складных устройств своими продуктами.



По мнению аналитика Росса Янга, появление складного iPhone от Apple может изменить ситуацию в рынке. Он полагает, что благодаря доминирующему положению Apple в рынке флагманских смартфонов, складной iPhone может стимулировать значительный рост на рынке складных устройств. Ожидается, что этот рост может составить 30 процентов в первый год после запуска и сохраниться на уровне 20 процентов в последующие годы.



Вся индустрия, включая конкурентов Apple, с интересом ожидает появления складного iPhone. Предварительные данные исследований указывают на то, что рынок складных устройств переживает затишье и требует новых стимулов для роста. Столь популярная и востребованная компания, как Apple, обладающая большим опытом и доминирующим положением на рынке смартфонов, может стать ключевым игроком в стимулировании роста рынка складных устройств.