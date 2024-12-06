Аналитик по дисплеям, Росс Янг, утверждает, что выпуск складного iPhone компанией Apple может привести к заметному росту рынка складных устройств. В первый год после запуска, ожидается, что рынок увеличится на 30 процентов. Это ожидание основано на доминирующем положении компании Apple в рынке флагманских смартфонов. Ожидается, что Apple выпустит свой первый складной iPhone во второй половине 2026 года.
В настоящее время, Samsung, Google, OnePlus и Huawei представили свои версии складных смартфонов. Несмотря на значительные возможности данных устройств, рынок складных устройств переживает закономерный кризис и не увеличивается в объеме продаж. Ни Samsung, ни Google не смогли значительно поднять рынок складных устройств своими продуктами.
По мнению аналитика Росса Янга, появление складного iPhone от Apple может изменить ситуацию в рынке. Он полагает, что благодаря доминирующему положению Apple в рынке флагманских смартфонов, складной iPhone может стимулировать значительный рост на рынке складных устройств. Ожидается, что этот рост может составить 30 процентов в первый год после запуска и сохраниться на уровне 20 процентов в последующие годы.
Вся индустрия, включая конкурентов Apple, с интересом ожидает появления складного iPhone. Предварительные данные исследований указывают на то, что рынок складных устройств переживает затишье и требует новых стимулов для роста. Столь популярная и востребованная компания, как Apple, обладающая большим опытом и доминирующим положением на рынке смартфонов, может стать ключевым игроком в стимулировании роста рынка складных устройств.
Аналитик по дисплеям, Росс Янг, утверждает, что выпуск складного iPhone компанией Apple может привести к заметному росту рынка складных устройств. В первый год после запуска, ожидается, что рынок увеличится на 30 процентов. Это ожидание основано на доминирующем положении компании Apple в рынке флагманских смартфонов. Ожидается, что Apple выпустит свой первый складной iPhone во второй половине 2026 года.