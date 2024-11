Компания сообщила о более чем 2-кратном увеличении кадров в секунду (FPS) при максимальных настройках и разрешении 4K на видеокартах GeForce RTX 40.

NVIDIA объявила о значительном увеличении производительности с DLSS 3.0 в игре STALKER 2 Heart Of Chornobyl. Согласно официальным данным, графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 40 в режиме производительности DLSS позволят получить более чем в 2 раза больше кадров в секунду при максимальных настройках и разрешении 4K, 1440p и 1080p. STALKER 2 Heart Of Chornobyl будет поддерживать DLSS 3.0 и эта функция будет доступна для использования с первого дня релиза игры, который запланирован на 20 ноября на платформе Steam. DLSS 3.0 с функцией Frame Generation улучшит визуальную составляющую игры и обеспечит более плавную и реалистичную графику.

Визуальные материалы, предоставленные NVIDIA, показывают демонстрацию производительности DLSS 3.0 в STALKER 2 Heart Of Chornobyl на разных разрешениях. На изображениях видно, что использование DLSS 3.0 приводит к значительному увеличению производительности и улучшению качества графики в игре. Кадры с разрешением 4K отображают большую детализацию и более реалистичные текстуры, что делает игру еще более привлекательной для игроков с графическими процессорами RTX 40.