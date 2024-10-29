Компания G.SKILL представила свои новейшие модули памяти DDR5 CUDIMM, входящие в серию "Trident Z5" CK. Эти модули отличаются высочайшей скоростью работы до 9 600 МТ/с, что является рекордом в отрасли. G.SKILL вступает в борьбу с памятью CUDIMM, предлагая конкурентоспособное решение на основе их модулей "Trident Z CK". Эти модули оснащены встроенным драйвером тактового генератора (CKD) и способны разогнаться до впечатляющей скорости DDR5-9600.



Память "Trident Z5 CK" доступна в двух вариантах: с подсветкой RGB и без нее. Она получила специальные сертификации и предназначена для использования с новейшими настольными процессорами Intel Core Ultra 200 K-серии. Покупатели смогут приобрести 48 ГБ (2 x 24 ГБ) модулей DDR5-9600 "Trident Z5 CK" по цене $389.99 на платформе Newegg, а версию с подсветкой RGB - по цене $399.99.

Эти новые модули являются важным шагом в развитии памяти DDR5, предоставляя пользователям возможность получить максимальную производительность и скорость работы. Они отличаются не только высокой скоростью, но и надежностью, благодаря тщательно продуманному дизайну и использованию самых современных технологий.

