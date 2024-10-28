Roblox добавила новые меры безопасности для защиты детей младшего возраста
Компания Roblox недавно объявила о добавлении новых мер безопасности для защиты детей младшего возраста, играющих в их приложение. С течением времени они поняли, что нужно предпринять дополнительные шаги, чтобы обеспечить безопасную среду для игры. Ранее дети в возрасте до 13 лет свободно общались со взрослыми пользователями без присмотра, что вызывало беспокойство у родителей и правительств.
В рамках новых мер безопасности пользователи младше 13 лет должны получить согласие от своих родителей или опекунов для доступа к некоторым функциям чата. Кроме того, детям младше 9 лет необходимо получить разрешение родителей, чтобы иметь доступ к контенту с умеренной степенью насилия или грубого юмора. Эти изменения были внесены с целью обеспечить безопасность подростков и младших детей, играющих в Roblox.
В то время, как компания предпринимает шаги для улучшения безопасности своего приложения, Roblox столкнулся с проблемой в Турции. В июле этого года Bloomberg сообщил, что Roblox отправил более 13 000 сообщений в национальный центр по борьбе с пропажами и эксплуатацией детей в Турции. Это привело к запрету приложения в стране из-за потенциальных угроз, которые оно представляет для детей.
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