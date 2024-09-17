Флагман имеет размеры 162,8x77,6x8,2 мм.

Samsung планирует изменить дизайн своего флагманского смартфона Galaxy S25 Ultra, сделав его более похожим на модель Galaxy Note 7. Новые рендеры показывают изменения, включая закругленные углы и титановую рамку.

Они созданы Technizo Concept и выглядят очень реалистично, почти как официальные рендеры продукта. Корпус Galaxy S25 Ultra выполнен в золотисто-коричневом цвете, а S-Pen соответствует цветовой гамме смартфона.

Расположение камер на передней и задней панелях смартфона такое же, как у Galaxy S24 Ultra. На нижней части есть порт USB-C, разъем для S-Pen, динамик и лоток для SIM-карты. Размеры рендера Galaxy S25 Ultra составляют 162,8x77,6x8,2 мм, что на 0,4 мм тоньше, чем у предыдущей модели.

Также представлено видео с рендером Galaxy S25 Ultra, на котором можно рассмотреть смартфон со всех сторон.