Samsung планирует изменить дизайн своего флагманского смартфона Galaxy S25 Ultra, сделав его более похожим на модель Galaxy Note 7. Новые рендеры показывают изменения, включая закругленные углы и титановую рамку.
Они созданы Technizo Concept и выглядят очень реалистично, почти как официальные рендеры продукта. Корпус Galaxy S25 Ultra выполнен в золотисто-коричневом цвете, а S-Pen соответствует цветовой гамме смартфона.
Расположение камер на передней и задней панелях смартфона такое же, как у Galaxy S24 Ultra. На нижней части есть порт USB-C, разъем для S-Pen, динамик и лоток для SIM-карты. Размеры рендера Galaxy S25 Ultra составляют 162,8x77,6x8,2 мм, что на 0,4 мм тоньше, чем у предыдущей модели.
Также представлено видео с рендером Galaxy S25 Ultra, на котором можно рассмотреть смартфон со всех сторон.