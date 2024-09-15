Компания XPG представила новые модули памяти DDR5 под названием LANCER NEON, которые отличаются высокой производительностью и элегантным дизайном. Эти модули памяти сочетают в себе красоту и функциональность, предлагая пользователям отличное решение для игровых систем. Модули памяти LANCER NEON имеют эксклюзивное теплоотводящее покрытие, которое повышает эффективность отвода тепла и снижает тепловыделение при работе на высоких тактовых частотах. Теперь пользователи могут наслаждаться экстремальным разгоном, не уступая в производительности. Помимо отличной теплорассеивающей системы, модули памяти LANCER NEON также имеют внушительную поддержку RGB-подсветки. Благодаря экологически безопасным материалам и процессам производства, эти модули памяти соответствуют концепциям устойчивого развития. Радиатор LANCER NEON на 50% состоит из переработанного пластика PCR, что позволяет сократить выбросы углекислого газа на 72,5%. Также упаковка модулей памяти изготовлена из экологически чистой бумаги, сертифицированной FSC. Это означает, что пользователи могут наслаждаться не только высокой производительностью, но и быть уверенными, что их память соответствует идеалам защиты окружающей среды.

Дизайн модулей памяти LANCER NEON также достоин отдельного упоминания. Они унаследовали треугольный геометрический дизайн семейства XPG LANCER, который эволюционировал до трехмерных пирамид. Независимо от того, светится модуль или нет, его стиль и точность создают сдержанный и изящный образ. Поддержка Intel XMP 3.0 и AMD EXPO гарантирует стабильную работу модулей памяти LANCER NEON при разгоне.