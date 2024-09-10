ASUS представила две новые модели ноутбуков - Vivobook S 15 и ProArt PZ13 Copilot+. Они оснащены процессорами Snapdragon X Plus X1P, которые позволяют снизить их стоимость. Эти компьютеры разработаны с учетом предпочтений пользователей, чтобы обеспечить удобство, комфорт, повысить время автономной работы и производительность.

Vivobook S 15 является тонким и легким ноутбуком с металлическим корпусом, который обеспечивает отличную мобильность. Он работает на процессоре Snapdragon X Plus и оснащен емким аккумулятором, обеспечивающим до 19 часов работы на одном заряде. Ноутбук также имеет клавишу Copilot+, которая предоставляет доступ к различным инструментам искусственного интеллекта, таким как Copilot, Live Captions и Cocreator. Он также обладает отличным OLED-дисплеем, улучшенной аудиосистемой и современными возможностями подключения.

ProArt PZ13 является ультралегким ноутбуком с процессором Snapdragon X Plus и тонким дизайном. Он также обеспечивает повышенную производительность благодаря искусственному интеллекту нового уровня и поддержке стилусного ввода. В комплект поставки входят дополнительные аксессуары, такие как StoryCube, ProArt Creator Hub и полугодовое членство в CapCut, предоставляющее пользователю широкие возможности редактирования видео. Обе модели ноутбуков доступны для покупки по цене $899.99 и $1099.99 соответственно.