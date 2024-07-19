Эта память DIMM с мультиплексированным рангом предназначена для использования в следующем поколении процессоров Intel Xeon, особенно в семействе Granite Rapids 6-го поколения.

Компания Micron представила новые модули памяти DDR5 MRDIMM с высокой скоростью передачи данных и большой емкостью. Эти модули разработаны для использования в центрах обработки данных и на рынках искусственного интеллекта. Модули DDR5 MRDIMM предназначены для следующего поколения процессоров Intel Xeon, в частности для семейства Granite Rapids 6-го поколения. Этот чип поддерживает модули памяти DDR5-8800 MT/s.

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MRDIMM - это модуль DIMM с мультиплексированным рангом. Он объединяет несколько рядов модулей памяти в один DIMM, что позволяет достичь более высокой скорости передачи данных. По словам Micron, модули DDR5 MRDIMM будут доступны в пяти вариантах емкости: 32 ГБ, 64 ГБ, 96 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ. Скорость передачи данных составляет 8800 МТ/с, что значительно выше, чем у предыдущих поколений памяти.

Micron утверждает, что благодаря новой технологии MRDIMM удалось увеличить пропускную способность памяти на 39% по сравнению с традиционными модулями RDIMM. Кроме того, MRDIMM обеспечивает большую эффективность шины и меньшую задержку (снижение на 15% и 40% соответственно). Это делает модули DDR5 MRDIMM идеальными для применения в серверах следующего поколения с искусственным интеллектом, так как они повышают производительность и улучшают общую эффективность системы.

Однако, стоит отметить, что модули DDR5 MRDIMM от Micron предназначены только для процессоров Intel Xeon 6-го поколения, и пока не был анонсирован официальный стандарт JEDEC для этой технологии. Это означает, что на рынке могут быть некоторые ограничения. Однако, учитывая перспективы использования MRDIMM на рынках искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений, можно ожидать, что этот стандарт получит широкое распространение и будет использоваться в будущих системах.