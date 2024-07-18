AMD представила полную линейку чипсетов 800-й серии, включающую чипсеты B850 и B840 для материнских плат основного и начального уровней соответственно

AMD представила настольные чипсеты 800-й серии, охватывающие как основные, так и начальные уровни. На Computex 2024 были представлены чипсеты X870E и X870, ориентированные на high-end ПК, в то время как серии B850 и B840 предназначены для массового потребителя. Чипсет B850 поддерживает возможности Gen5 и Gen4, где Gen5 используется для устройств хранения данных NVMe, а Gen4 - для графики. Материнские платы на базе AM5 также поддерживают USB 3.2 (20 Гбит/с). Чипсет B850 также поддерживает разгон памяти и процессора и нацелен на семейство Intel B760.

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Чипсет B840 предлагает дизайн начального уровня с поддержкой только линий PCIe Gen 3.0. Он поддерживает USB 3.2 (10 Гбит/с) и только разгон памяти. Цена материнских плат на базе B840 составит около 100 долларов США. Главным недостатком является поддержка PCIe Gen 3.0, но есть возможность использовать процессорные дорожки для Gen5 или Gen4.

Новые материнские платы AM5 800-й серии смогут работать с процессорами Ryzen 9000 Zen 5 Desktop, так как они будут поставляться с BIOS, подготовленным для новейших чипов. AMD гарантирует долговечность семейства AM5 до 2027+ года. Поддержка памяти включает DDR5 до 8000 МТ/с в конфигурации 1:2. Материнские платы AMD X870E и X870 AM5 выйдут в продажу 30 сентября, а появление чипсетов B850 и B840 ожидается позже.