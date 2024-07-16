В новой версии эмулятора улучшена графика и производительность.

В сети появилась новая стабильная сборка эмулятора PCSX2 PlayStation 2, в которую внесено огромное количество изменений и улучшений по сравнению с предыдущей стабильной сборкой, выпущенной еще в 2020 году. В сборке 2.0, которую можно скачать с официального сайта эмулятора, помимо прочего, появился улучшенный интерфейс, автоматические исправления игр, настройки для каждой игры, режим большого изображения для диванных игроков, поддержка перевода от сообщества, улучшенный формат патчей и многое другое.

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Также появилось несколько новых функций, которые должны улучшить эмуляцию для всех пользователей, например Automatic Renderer, который автоматически выбирает, какой рендерер лучше работает для различных архитектур GPU. В новой версии эмулятора улучшена графика и производительность, благодаря исправлению проблем со смешиванием и призраками, присутствующих во многих играх, и замене текстур, которая позволяет пользователям сбрасывать текстуры из любой игры, улучшать их, а затем загружать обратно.

PCSX2 2.0 получил улучшения эмуляции некоторых проблемных игр, таких как Burnout, Ratchet and Clank, Destroy All Humans!, Ace Combat и других. Завершают огромный список правок улучшения звука и отображения контроллеров, включая очень удобную функцию автоматического отображения.