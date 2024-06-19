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Обзор охлаждающей подставки для ноутбука IETS GT610

Производитель и всякие блогеры обещали -15 градусов. Проверим, так ли это на самом деле
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Я, как обладатель горячего ноутбука, всегда хотел, чтобы ему было прохладно. Все ноутбуки для своего охлаждения втягивают всеми своими вентиляторами (чаще всего их 2, но уже есть ноутбуки с четырьмя вентиляторами) воздух через отверстия в нижней крышке. Для улучшения циркуляции воздуха в районе нижней крышки в продаже имеются всякого рода подставки для ноутбука. Часть из них просто приподнимают ноутбук над столом, другие же обдувают нижнюю крышку собственными встроенными вентиляторами, но без пылевых фильтров. 
У меня была вот такая простая подставка, которая просто приподнимала ноутбук над столом на 17 см. В числе ее преимуществ – V образная площадка, которая не перекрывает вентиляторы ноутбука.
  


Но все-же мой ноутбук MSI Raider GE78HX с процессором Intel 13980HX и видеокартой GeForce RTX 4090 прогревался достаточно сильно в играх, особенно горячим является процессор. Вот так выглядит рабочее место со старой подставкой (площадь стола 95х165 см).
   

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Я решил попробовать подставку IETS GT610. Доставка была из Китая, в российских магазинах такую найти не удалось. Вручили мне коробку в пластиковом пакете, в котором скрывалась транспортировочная тара из некрашеного картона.
  


Раскрыв коричневую упаковку я обнаружил черную коробку с надписями и наклейками.
   


Внутри черного картонного ящика была уже сама подставка, упакованная в пакетик, поролоновые прокладки, чтобы ноутбуку было мягко лежать на подставке. Также эта прокладка служит для герметизации конструкции.
  

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Сама подставка выглядит так. Большой красный диск скрывает радиальный вентилятор. Воздух засасывается снизу. Вентиляционное отверстие перекрыто съемным фильтром. Производитель положил два листочка материалов для фильтрации воздуха. В будущем можно по данному трафарету вырезать фильтр из любого другого материала. У обычных дешевых подставок стоят осевые вентиляторы и нет никаких фильтров пыли.
    


Питается подставка от адаптера 12 В 2 А.
  


Перед заменой подставки снял крышку, чтобы проверить состояние кулеров ноутбука – пыли почти нет.
 Вот так стал выглядеть сетап с новой подставкой.
  


А теперь посмотрим есть ли разница в производительности и в температурах. Вот 2 скриншота мониторинга, слева простая приподнимающая подставка, а справа IETS GT610.
 Снимки после тестов Time Spy и Steel Nomad. Процессор в пике стал холоднее на 9 градусов. В простое стал холоднее на 5-6 градусов. Максимальная температура памяти также упала на 9 градусов. Очень сильно упали температуры SSD дисков ADATA, максимальная температура на одном упала на 40 градусов, а на втором на 30 градусов.
Видеокарта RTX 4090 стала в пике холоднее по ядру и по памяти на 8 градусов. Стоит отметить, что и без подставки температуры видеокарты под нагрузкой всегда были в норме – 69 по ядру и 78 по памяти. На мой взгляд инженеры MSI в этом ноутбуке спроектировали несбалансированную систему охлаждения. Теплоотвод у видеокарты отличный, а у процессора недостаточный. Можно б было отнять одну теплотрубку у видеокарты и отдать процессору. В любом случае подставка смогла сбить жар с этого горячего камня.
Теперь посмотрим, как подросли попугаи. Логично, что процессор в ноутбуке снижает производительность из-за перегрева, так что снижение температуры обязательно должно помочь с приростом в производительности.
Бенчмарк CPU-Z показал при рост 4% в однопотоке и 2% в многопотоке. Немного, но приятно на одной и той же системе получить прирост производительности только из-за подставки.
 В бенчмарке Steel Nomad попугаи выросли с 5004 до 5072, а частота кадров с 50,04 до 50,72. Маленький прирост связан с упором в видеокарту, то что процессору стало полегче не сильно меняет картину в этом тесте.
  

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В тесте Steel Nomad Light прирост уже заметнее, так как для видеокарты он легкий и упор идет в процессор. Подставка прибавила 652 попугая и почти 5 кадров в секунду.
 


А вот тесты старого доброго Time Spy. Общий счет вырос на 347 попугаев. У видеокарты отдельно прирост составил 209 очков, а у процессора уже заметные 967 очков. В этом тесте наглядно видно, как полегчало процессору, и видно какой производительности мы лишаемся, используя только лишь штатную систему охлаждения ноутбука.
 


Также я решил сравнить результаты в бенчмарке OCCT – сверху обычная подставка, снизу IETS GT610. Видно, что все показатели чуть-чуть подросли. Также обратите внимание на температуры всех компонентов после теста – процессор, оперативная память и видеокарта стали холоднее в простое.
 
В итоге можно констатировать, что смысл в приобретении данной подставки есть. Всем компонентам ноутбука становится заметно прохладнее, а SSD дискам – кардинально холоднее, так как в ноутбуках накопители вообще никак не обдуваются и не охлаждаются. Также подкупает тот факт, что в такой конфигурации будет легче чистить ноутбук от пыли. В случае с простой подставкой мне периодически приходилось откручивать заднюю крышку и продувать оба вентилятора ноутбука. Теперь же будет достаточно просто промыть тканевые фильтры – например на ночь перед сном, а утром они высохнут, и их можно будет вставить и продолжать работу. Так что такая подставка точно продлит жизнь ноутбуку. Если у вас есть горячий ноутбук, то вам определенно стоит задуматься о приобретении такой подставки.


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