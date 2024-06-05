Маршрутизатор ROG Rapture GT-BE19000 WiFi 7 обладает сверхбыстрой скоростью до 19 Гбит/с за счет инновационных функций WiFi 7, таких как каналы 320 МГц, 4096-QAM и Multi-Link Operation.

ASUS ROG Rapture GT-BE19000 - новый трехдиапазонный WiFi 7 игровой роутер, представленный на выставке Computex 2024 компанией ASUS Republic of Gamers (ROG). Роутер обладает сверхбыстрой скоростью до 19 Гбит/с благодаря инновационным функциям WiFi 7, таким как каналы 320 МГц, 4096-QAM и Multi-Link Operation. Он также оборудован функцией автоматической координации частот, которая позволяет выбирать наименее загруженный канал в диапазоне 6 ГГц, что увеличивает пиковую мощность передачи в 63 раза по сравнению с устройствами Low Power Indoor.

Новинка обеспечивает до 31 Гбит/с проводной пропускной способности, имеет два порта 10 Gb Ethernet и четыре порта 2,5 Gb Ethernet, что гарантирует прочные и стабильные соединения для создания надежной локальной сети. Кроме того, роутер имеет технологию Guest Network Pro, которая включает в себя детскую сеть, IoT-сеть, VPN-сеть и гостевую сеть, чтобы удовлетворить самые современные сетевые потребности. Он также обладает функциями настройки и управления IoT-устройствами, родительского контроля и расширенного мгновенного подключения VPN.

ASUS ROG Rapture GT-BE19000 имеет функцию Gaming Network, которая объединяет все игровые функции в один SSID, что позволяет геймерам получить максимальный опыт без необходимости настраивать каждое устройство отдельно. Кроме того, устройство поддерживает трехуровневое ускорение игр, которое определяет приоритет пакетов данных игры, улучшая впечатления от игрового устройства до маршрутизатора и игрового сервера.

Также компания ASUS объявляет о поддержке Multi-Link Operation для своей новой функции Smart AiMesh, которая обеспечивает беспроводную связь на основе искусственного интеллекта. Она интеллектуально приоритизирует пакеты с высокими требованиями к скорости передачи данных, что обеспечивает отсутствие буферизации в играх и потоковом вещании. Более того, роутер ASUS ROG Rapture GT-BE19000 имеет выделенный проводной канал связи через порт LAN 10 Gb Ethernet, что обеспечивает стабильную ячеистую сеть для пользователей.

Помимо роутера ROG Rapture GT-BE19000, также представлены другие модели роутеров ASUS и ROG WiFi 7, которые также поддерживают Multi-Link Operation, Smart AiMesh и улучшенные функции безопасности, такие как Guest Network Pro (или его версия Smart Home Master).