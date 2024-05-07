На кадрах можно увидеть город Куттенберг и реалистичные анимации NPС, что подтверждает, что вторая часть станет шагом вперед по сравнению с предыдущей

На кадрах видно один из городов игры, а также анимации некоторых NPC. Это подтверждает, что следующая часть серии будет шагом вперед по сравнению с предыдущей.

В новом видео соучредитель Warhorse Studios Даниэль Вавра подтвердил, что Kingdom Come Deliverance 2 будет поддерживать технологии NVIDIA DLSS и AMD FSR. Он также упомянул, что игра работает на разрешении 4K и 60 кадрах в секунду с высокими настройками графики. Однако до оптимизации игры осталось еще много работы, и она будет работать лучше при выходе в конце этого года.

Вторая часть серии будет гораздо масштабнее предыдущей игры. Она будет содержать в 2 раза большее пространство мира, длиннее сюжет, новый бой от первого лица, возможность использования арбалетов и огнестрельного оружия. Игра выйдет на PC, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S в конце этого года.



Несмотря на то, что оригинальная игра получила положительные отзывы, некоторые игроки жаловались на баги и сложности игры. Однако разработчики обещают улучшить игровой процесс во второй части.

Многие пользователи выразили свое восхищение анимацией и графикой, представленными в новых кадрах игры. Некоторые выразили надежду на то, что вторая часть будет успешнее первой.