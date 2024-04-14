Warhorse покажут свою новую игру 18 апреля
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Студия Warhorse Studios анонсировала, что на следующей неделе, 18 апреля, будет представлена их новая игра. Хотя официально не было подтверждено, ожидается, что это продолжение их успешной экшен-ролевой игры Kingdom Come Deliverance.
Поклонники студии Warhorse будут рады узнать о новой игре после более чем шести лет ожидания. Kingdom Come Deliverance была выпущена в 2018 году для ПК и консолей, а в прошлом месяце появилась версия для Nintendo Switch. Превью ролевой игры отмечает, что хотя некоторые аспекты геймификации могли бы быть улучшены, в целом игра доставляет удовольствие. Мир игры проработан великолепно, с ощущением настоящей жизни в городах и деревнях, где жители занимаются своими повседневными делами. Природа также красочно и реалистично изображена, и открывающаяся карта мира является настоящим произведением искусства.
Хотя точная информация о новой игре пока недоступна, ожидается, что Warhorse Studios представит Kingdom Come Deliverance 2. Это продолжение, безусловно, будет интересно поклонникам оригинала, так как первая игра получила множество положительных отзывов и признания.
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