Первый iPad, представленный Apple в январе 2010 года, был официально выпущен 3 апреля того же года. Он был разрекламирован как устройство, превосходящее нетбуки в своих возможностях и портативности. За 14 лет существования этой категории, ни одна компания не смогла создать конкурентный продукт. В этом году Apple представила первый iPad с OLED-панелью, но без оригинальной модели, планшетный рынок не был бы таким, каким мы его знаем сегодня.

Первая версия iPad была доступна только с Wi-Fi, но позже была представлена модель с сотовой связью. Однако первый iPad ограничивалась только 3G-связью, в отличие от более современных моделей, поддерживающих 5G-модемы. Все же, несмотря на ограничения, первый iPad был высоко оценен блогами и технологическими изданиями, но у него также были свои недостатки, которые Apple не исправила со временем, такие как закрытая операционная система и отсутствие поддержки Adobe Flash.



За первые 80 дней после выпуска первого поколения iPad было продано три миллиона устройств, а к моменту выпуска iPad 2 продажи возросли до 15 миллионов. Но после выхода iPad 2 в 2011 году, первое поколение было снято с производства. Тем не менее, Apple до сих пор доминирует на рынке планшетов, особенно в премиальном сегменте, и Samsung является единственным серьезным конкурентом. Чтобы подчеркнуть свое превосходство, Apple готовится к выпуску нового семейства iPad Pro, которое будет оснащено OLED-панелями и поддерживать технологию ProMotion для обеспечения высокой частоты обновления дисплея.



Первый iPad, представленный Apple 14 лет назад, остается непревзойденным продуктом в своей категории. Он был высоко оценен и получил большую популярность, несмотря на некоторые недостатки. Apple продолжает доминировать на рынке планшетов, а скорый выпуск нового семейства iPad Pro подчеркнет их превосходство и статус лидера.