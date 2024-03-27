Компания Intel анонсировала новые программы для разработчиков программного обеспечения и поставщиков оборудования для ПК с искусственным интеллектом (ИИ). Эти программы являются частью программы ускорения ИИ ПК, и их целью является оптимизация и повышение эффективности ИИ на ПК с искусственным интеллектом на базе Intel.

Первая программа, предназначенная для разработчиков ИИ ПК, предлагает широкий набор инструментов, включая новый набор для разработчиков с поддержкой искусственного интеллекта. Она разработана специально для разработчиков программного обеспечения и независимых поставщиков программного обеспечения, чтобы обеспечить им беспрепятственный опыт и облегчить внедрение новых технологий ИИ в масштабе. Программа предоставляет доступ к инструментам, рабочим процессам, фреймворкам для развертывания ИИ и комплектам разработчика, включая новейшее оборудование Intel с процессором Intel Core Ultra.



Вторая программа включает добавление независимых поставщиков оборудования в программу ускорения ИИ ПК. Эта инициатива направлена на привлечение малых и средних игроков и начинающих разработчиков в экосистему Intel. Intel стремится обеспечить удобство работы в области ИИ, предлагая широкий набор инструментов разработчикам и поддерживая их новым набором с поддержкой искусственного интеллекта.



Intel уже достигла значительных успехов в работе по ускорению работы ПК с искусственным интеллектом. Теперь компания расширяет свой охват и привлекает больше участников в экосистему Intel. Карла Родригес, вице-президент Intel и генеральный менеджер по поддержке экосистемы клиентского ПО, отмечает, что целью Intel является предоставление широкого набора инструментов и обеспечение удобства работы для всех разработчиков ПК с искусственным интеллектом.



Обе программы являются важными шагами в стратегии Intel по предоставлению экосистеме программного и аппаратного обеспечения возможности оптимизировать и улучшить работу ПК с искусственным интеллектом. Компания планирует расширить наличие ИИ на более чем 100 миллионов ПК к 2025 году.