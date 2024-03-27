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NVIDIA Modulus и Omniverse способствуют созданию физически обоснованных моделей и симуляторов

Тайваньская компания Wistron использует фреймворк NVIDIA Modulus и платформу Omniverse для создания физически обоснованных моделей и симуляторов
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Тайванская компания Wistron, специализирующаяся на производстве компьютеров и электронных систем, использовала технологии NVIDIA Modulus и Omniverse для создания цифровых моделей и симуляторов. Они предназначены для оптимизации операций и повышения энергоэффективности в их производственном заводе в Синьчу, Тайвань.
Один из примеров, где были применены эти технологии, - создание цифрового двойника комнаты, где проводятся тепловые стресс-тесты системы NVIDIA DGX. С помощью NVIDIA Modulus, фреймворка для создания моделей, обладающих пониманием физических законов, Wistron смогли точно предсказать поток воздуха и температуру в тестовой комнате, где температура должна быть в пределах 27-32 градусов Цельсия. Создание такой модели, используя традиционные методы на CPU, заняло бы около 15 часов, однако с помощью модели ИИ, разработанной с использованием Modulus и NVIDIA GPU, этот процесс ускорился в 15 000 раз и занял всего 3,3 секунды. Результаты моделирования были переданы в инструменты и приложения, разработанные с использованием NVIDIA Omniverse - платформы, которая позволяет создавать 3D рабочие процессы и приложения на базе OpenUSD.
Использование программного обеспечения на основе Omniverse позволило Wistron создать реалистичные и захватывающие симуляции. Благодаря этим симуляциям компания может более точно прогнозировать работу своих физических моделей и оптимизировать их для повышения производительности и энергоэффективности. Создание таких симуляций с помощью Omniverse значительно сократило время и улучшило точность предсказаний, что в конечном итоге сказывается на результативности операций компании Wistron.
Технологии NVIDIA Modulus и Omniverse предоставляют компаниям возможность создавать физически обоснованные модели и симуляторы, что помогает оптимизировать операции и увеличить энергоэффективность. Примером такого использования является компания Wistron, которая использовала эти технологии для создания цифрового двойника комнаты и моделирования тепловых стресс-тестов. С помощью Modulus и NVIDIA GPU они смогли значительно ускорить процесс моделирования и передать результаты в приложения, разработанные с использованием Omniverse. Это позволило Wistron создать реалистичные симуляции и точно прогнозировать работу своих физических моделей, повышая их производительность и энергоэффективность.

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