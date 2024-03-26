Новые моды для Horizon Forbidden West убирают желтый оттенок и улучшают визуальные эффекты
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Недавно в сети появились новые моды для игры Horizon Forbidden West, которые значительно улучшают ее визуальную составляющую. Один из таких модов называется Simple Color Fix и с помощью программы ReShade убирает желтый оттенок из игры, не оказывая негативного влияния на производительность. На скриншотах, представленных ниже, можно увидеть, насколько лучше выглядит игра с этим модом.
Для тех, кто хочет еще больше улучшений визуального оформления Horizon Forbidden West, есть другие моды, такие как Visuals Enhanced и Project Forbidden West - HDR FX. Visuals Enhanced добавляет дополнительные визуальные настройки, а также убирает желтый оттенок, а HDR FX придает игре более точные эффекты освещения. Оба мода основаны на программе ReShade и не сильно влияют на производительность игры.
Недавно игра Horizon Forbidden West вышла на ПК и получила положительные отзывы. Порт сделан компанией Nixxes и имеет множество эксклюзивных функций для ПК. Игра предлагает великолепный и детализированный открытый мир, при этом практически не вызывая затруднений в работе на мощных компьютерах.
Игроки с RTX 4090 и другими высокопроизводительными графическими процессорами могут использовать все графические настройки без опасений за производительность игры.
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