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По инсайдерской информации, Exynos 2500 обходит во всех тестах Snapdragon 8 Gen 3

По слухам, Samsung в следующем году выпустит Galaxy S25 с двумя вариантами чипсетов - Snapdragon 8 Gen 4 и Exynos 2500
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По слухам, компания Samsung планирует использовать два различных чипсета - Snapdragon 8 Gen 4 и Exynos 2500 - для своего будущего смартфона Galaxy S25, который будет выпущен в следующем году. Последние слухи утверждают, что компания уже начала тестирование своей новой SoC (системы на кристалле), и по последним данным она превосходит Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm как в категории процессора (CPU), так и графического процессора (GPU).
Однако, несмотря на эти слухи, пока еще не было официальной информации о производительности Exynos 2500 по сравнению с Snapdragon 8 Gen 3. Одним из источников слухов о производительности Exynos 2500 является сообщение на сайте X, PandaFlash. По этому сообщению, Exynos 2500 имеет выдающуюся производительность в тестах CPU и GPU, но нет данных о его нейронном процессоре (NPU).

Следует отметить, что слухи могут быть ненадежными и не подтверждаться официальными данными. Поэтому пока необходимо дождаться официальной информации от Samsung, чтобы узнать больше о возможностях Exynos 2500 и сравнить его с Snapdragon 8 Gen 3. Надеется, что Samsung предоставит более подробную информацию в ближайшее время, чтобы пользователи могли принять более информированное решение при выборе следующего смартфона Galaxy S25.

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